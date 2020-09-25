الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إم جي عن نسخة الهايبرد بالقابس لسيارة HS، والتي تجمع بين محرك 1.5 لتر تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 258 حصان، مقارنة بـ 162 حصان فحسب لنسخة البنزين. نسخة الهايبرد ستتمتع بمدى كهربائي صافي 51 كيلومتر، مع ناقل أوتوماتيكي 10 سرعات جديد وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 6.9 ثانية، أي أسرع بـ 3 ثواني من نسخة البنزين. وتبدأ الأسعار الأوروبية لإم جي HS هايبرد من 30,000 جنيه استرليني (143,000 ريال)، وتشمل المواصفات القياسية جنوط 18 إنش وزخرفات جلدية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية وشاشة لمسية 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وكاربلاي، وكاميرا 360 درجة للركن. ويرتفع السعر إلى 32,500 جنيه استرليني (155,000 ريال) لفئة “Exclusive” بباب خلفي كهربائي وسقف بانورامي وتجليد جلدي بالكامل للداخلية وإضاءة محيطية ومصابيح LED والمزيد. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إم جي HS هايبرد تنطلق رسمياً “مواصفات وأسعار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.