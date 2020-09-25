لاند روفر تعزز أسطولها بهذا الطراز المميز

عززت ماركة لاند روفر أسطولها من السيارات عالية الأداء لعام 2020، بطرح النسخة الأحدث من طراز رينج روفر "سبورت سوبرتشارج"، للعام الجاري بقدرات مميزة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شملت الكشف عن قوة محركه، وفئاته المتوفرة للبيع بالأسواق، بالإضافة للتقنيات المضافة له.

تحدث الموقع في البداية عن أبرز التعديلات على نسخة 2020 الجديدة من طراز رينج روفر "سبورت سوبرتشارج"، وذكر أن الطراز بنسخته للعام الجاري حصل على إطارات بحجم أكبر يصل إلى 22 بوصة، مع توفير ألوان جديدة له، وقدرات تقنية تشمل أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأسعار

يتوفر من الطراز 3 فئات بأسعار مختلفة للبيع، الفئة الافتتاحية HSE Dynamic بسعر 87 ألفا و850 دولارا، والفئة التي تليها Autobiography وتطرح بسعر 90 ألفا و340 دولارا، ثم فئة SVR التي تتوفر بسعر 115 ألفا و850 دولارا.

المحرك

يحظى طراز رينج روفر بمحرك V8 بسعة 5 لترات، ينتج قوة 518 حصانا، مع نظام دفع خلفي، وقدرات سحب تضاهي الشاحنات عالية العزم تمكن الطراز من سحب وزن يصل إلى 7 آلاف و716 رطلا.

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الوقود

ويستهلك الطراز من الوقود معدل واحد جالون لكل 17 ميلا يقطعها الطراز بالسير داخل المدن، وواحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها الطراز بالسير على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

يحظى الطراز بمساحة داخلية تكفي لعدد 5 ركاب، وتتوفر به المقاعد الأمامية بمساحة سفلية لامتداد الأقدام تصل إلى 42.2 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل إلى 39.5 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة امتداد للأسفل للأقدام تصل إلى 37 بوصة، ومساحة للأعلى للرأس تمتد حتى 39.1 بوصة.

التقنيات

أجرت لاند روفر تحديثات تقنية مميزة لنسخة 2020 من طراز رينج روفر "سبورت سوبرتشارج"، شملت شاشة عرض تعمل باللمس بقياس 7 بوصات، يدعمها حديثا أنظمة التشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام ملاحي متطور يتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له لمساعدة السائق، وتشمل، نظام الفرامل التلقائية التي تفعل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات بضبط السرعة.