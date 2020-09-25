كيا ستينجر.. مستقبل غامض ينتظر السيارة الأقل مبيعا

على الرغم من طرحها لنسخة تحديث منتصف جيل جديدة من الطراز خصصت لعام 2021 المقبل، لم تعلن ماركة كيا الكورية الجنوبية حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بمستقبل طراز "ستينجر" المميز.

ووفقا لموقع "موتور وان"، "يتعلق الأمر بطرح الجيل الثاني من الطراز بعد مرور مرحلة منتصف العمر بالنسبة لجيله الأول".





Advertisements

وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات أن تصريحات لرئيس كيا بأستراليا "رولاند ريفيرو"، كشفت عن أن مستقبل الجيل الثاني من الطراز "ستينجر" قيد الدراسة، ولم تتخذ به الشركة الكورية الجنوبية قرارا حاسما بعد.

وأوضح "موتوروان" أن ما تتخذه كيا من قرارات تجاه طراز "ستينجر" لا يعد مفاجئا، بالنظر لمبيعات الطراز منذ طرحه للمرة الأولى منذ 3 أعوام.

ولم يحقق الطراز على مدار هذه السنوات مبيعات تتخطى 10 آلاف نسخة في السوق الأوروبية.

وقد تنتظر كيا ما ستحققه نسخة تحديث منتصف الجيل من الطراز من مبيعات قبل اتخاذ قرار طرح جيل جديد بالكامل، مع العلم بأن نسخة 2021 الجديدة منه لتحديث منتصف الجيل تطرح بمحرك جديد V6 بسعة 3.3 لتر توربيني مزدوج ذي 4 أسطوانات.