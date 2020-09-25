انفينيتي QX60 “مونوجراف” الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت انفينيتي عن QX60 “مونوجراف” الاختبارية التي تمهد للجيل القادم من الموديل، بتصميم مقارب للموديل الإنتاجي النهائي المتوقع تدشينه العام القادم.

وتأتي انفينيتي QX60 الاختبارية بمقدمة رياضية وشبك أمامي بارز وفتحات هواء رأسية وغطاء محرك طويل.. وبشكل عام تبدو السيارة أنيقة في التصميم الأمامي.

كما حصلت الكروس أوفر على سقف أسود مصقول مع فتحة شمسية بانورامية، مع جناح خلفي أسود ومصابيح خلفية على مدار عرض السيارة بأكملها.

وقد أكدت انفينيتي أن QX60 ستستمر بكونها كروس أوفر بثلاثة صفوف مقاعد، ومن المحتمل استخدام الموديل الإنتاجي لمحرك 4 سلندر تيربو 2.0 لتر بقوة 272 حصان وعزم دوران 379 نيوتن متر.

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