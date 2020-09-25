"سوبارو فوريستر" بنسخته الأحدث.. اكتشف قدرات الطراز الجديد كليا

مجموعة مميزة من الموديلات قدمتها ماركة سوبارو اليابانية ضمن مختلف الفئات على مدار عام 2020، كان من أبرزها نسخة العام الأحدث من طراز "فوريستر" ضمن فئات SUV.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شملت الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له، وما يتوفر منه من فئات.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع في البداية إن نسخة 2020 الجديدة من طراز فوريستر تعد جديدة كليا مقارنة بنسخة عام 2019 من الطراز، بكل ما بها من مواصفات وقدرات.





الأسعار

يتوفر من طراز سوبارو "فوريستر" 5 فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية بسعر 25,505 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة Premium التي تتوفر بسعر 28,405 ألف دولار، ومن بعدها فئة SPORT التي تتوفر بسعر 30,005 ألف دولار، وفئة Limited التي تتوفر بسعر 32,105 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Touring بسعر 35,605 ألف دولار.

المحرك

تحظى جميع فئات طراز سوبارو فوريستر بمحرك بنفس السعة، 2.5 لتر، ينتج قوة 182 حصانا مع عزم دوران 176 لفة/قدم، ونظام دفع خلفي، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8 ثوانٍ.

Advertisements

استهلاك الوقود

يستهلك طراز سوبارو فوريستر من الوقود معدل جالون لكل 26 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 33 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 29 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريقين.





المساحة الداخلية

يتوفر طراز سوبارو من الداخل بمساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة سفلى لامتداد القدم، تصل لـ43.3 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل لـ41.2 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة تصل لـ39.4 بوصة للأسفل، ومساحة 39.6 بوصة للأعلى.

التقنيات

يحظى طراز سوبارو بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض باللمس تتراوح في قياسها بين 6.5 بوصة و8.0 بوصة، يدعمها نظام ملاحي متطور، ووصلتي USB، بالإضافة لنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز سوبارو فوريستر بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، ومن ضمنها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام ضبط السرعة، ونظام الحفاظ على المسار.