"جي ام سي موتورز العالمية" وشركة توزيع وسائل النقل TVD تتبرعان بسيارة إسعاف متطورة لهيئة الإسعاف

كتب: باسل الحلواني

قامت شركة "جي ام سي" العالمية وشركة توزيع وسائل النقل الوكيل الحصري لـ"جي ام سي" في مصر،بإهداء هيئة الإسعاف المصرية، سيارة إسعاف "جي ام سي" متطورة ومجهزة بالكامل لجميع الحالات الطبية والطوارئ.

تم التبرع بالسيارة وتسليمها في حضور الدكتور عبدالمنعم الجيش رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور شيرين مصطفى رئيس قسم السلامة على الطرق، وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة فحص من هيئة الإسعاف.

كما حضر من شركة توزيع وسائل النقل TVD، كلاً من: محمد الغلبان الرئيس التنفيذي، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي للعمليات، و ياسر الصامولي نائب الرئيس لقطاع المبيعات.

يأتي هذا التبرع في إطار الالتزام المجتمعي الذي تحرص عليه شركة "جي ام سي" العالمية وشركة توزيع وسائل النقل الوكيل الحصري لـ"جي ام سي" في مصر، من خلال دعمها لعدة مجالات، على رأسها الصحة والتعليم.

ويمثل إهداء سيارة إسعاف "جي ام سي" متطورة لهيئة الإسعاف المصرية امتدادًا للإسهامات الإنسانية والمجتمعية التي تقدمها شركة "جي ام سي" العالمية، وتجسيدًا لدعمها للقطاع الصحي، وتعبيرًا عن اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع في مصر.

كانت شركة توزيع وسائل النقل TVD قد تبرعت بالتعاون مع "جي ام سي" في مايو الماضي بـ 10 شاحنات نقل خفيف «بيك آب» لممثل من وزارة الصحة، في إطار تكاتف القطاع الخاص مع جهود الدولة المبذولة لاحتواء انتشار



محمد الغلبان الرئيس التنفيذي، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي للعمليات، و ياسر الصامولي نائب الرئيس لقطاع المبيعات.يأتي هذا التبرع في إطار الالتزام المجتمعي الذي تحرص عليه شركة "جي ام سي" العالمية وشركة توزيع وسائل النقل الوكيل الحصري لـ"جي ام سي" في مصر، من خلال دعمها لعدة مجالات، على رأسها الصحة والتعليم.ويمثل إهداء سيارة إسعاف "جي ام سي" متطورة لهيئة الإسعاف المصرية امتدادًا للإسهامات الإنسانية والمجتمعية التي تقدمها شركة "جي ام سي" العالمية، وتجسيدًا لدعمها للقطاع الصحي، وتعبيرًا عن اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الأمن والصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع في مصر.كانت شركة توزيع وسائل النقل TVD قد تبرعت بالتعاون مع "جي ام سي" في مايو الماضي بـ 10 شاحنات نقل خفيف «بيك آب» لممثل من وزارة الصحة، في إطار تكاتف القطاع الخاص مع جهود الدولة المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما تأتي هذه المبادرة تقديرًا وعرفانًا بالدور الفعال والجهود المبذولة من جانب القطاع الطبي ووزارة الصحة لاحتواء تلك الأزمة.

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