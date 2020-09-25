كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة "ميني"، الموديل الجديد من أيقونتها Countryman برتوش تصميمية وباقة محركات معدلة وتجهيزات أوسع.
وتتوفر للموديل الجديد مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 75 كيلووات/102 حصان إلى 140 كيلووات/190 حصان، كما تتوفر من السيارة نسخة دفع هجين بقوة160 كيلووات/220 حصان.
ويعتمد نظام الدفع على بطارية ليثيوم أيون سعة 10 كيلووات ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 61 كلم.
وتتسارع السيارة الهجين من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر6 ثانية فضلا عن الوصول إلى
ويبلغ معدل استهلاك نظام الدفع بها 7ر1 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 40 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتتميز Countryman البالغ طولها 30ر4 متر بمقدمة معدلة مع كشافات ليد، ومصابيح خلفية، ومقود جديد بالمقصورة الداخلية، وشاشة كبيرة متوفرة ضمن التجهيزات الاختيارية، ويبدأ سعر السيارة من 28 ألف و756 يورو أى ما يعادل 546.364 جنيه تقريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها رسمياً.. تعرف على مواصفات Countryman الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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