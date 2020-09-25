هل توجد فائدة حقيقية من وضع N في الزحام؟

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت العديد من النظريات والمعتقدات الشائعة بين السائقين حول أساليب قيادة السيارات، أحد هذه المعتقدات الشهيرة والتي اختلف عليها كثير من السائقين، هي الوضعية الصحيحة لقير السيارة في الزحام، هل يتم إيقاف السيارة على وضع N أم D، وأيهما يساعد على خفض استهلاك الوقود، ويخفف من الضغط على المحرك؟

ونظراً لأهمية هذه التساؤلات، نقدم لكم خلال السطور التالية الإجابة الصحيحة لجميع النظريات حول وضعية قير السيارة على N في الزحام.

هل وضعية قير السيارة على N في الزحام يوفر استهلاك الوقود؟

أجاب خبراء السيارات أنه أثناء التوقف في الازدحامات فإن وضع قير السيارة على N لن يؤثر على معدل استهلاك الوقود، وسواء كانت السيارة على الـ D أو الـ N سيكون معدل استهلاك الوقود واحد لن يتغير.

هل وضعية قير السيارة على N في الزحام يخفف الضغط على المحرك أو القير؟

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أجاب الخبراء أنه لم يثبت أن وضع قير السيارة على N في الزحام مفيد لمحرك السيارة، أو له أي تأثير على أجزاء القير الأوتوماتيكي.

هل وضعية قير السيارة على N في الزحام يجلب الضرر للمحرك أو القير؟

أجاب الخبراء أن أجزاء السيارة الحيوية سواء المحرك أو القير لن يتأثرا في حال وضع القير على N في الزحام.

ما هي الوضعية الأفضل لتوفير الوقود في الازدحام المروري؟

أجاب الخبراء أن الطريقة المثالية لتوفير الوقود في الازدحام المروري هو إطفاء المحرك بشكل كامل، وانتظار عودة السيولة المرورية وحركة السيارات لتشغيله مرة أخرى، لذا نجد معظم السيارات الحديثة بها تقنية غلق المحرك عند التوقف في الازدحام ثم تشغيله فور التحرك