لماذا لا يوجد تباعد بدرجة الأعمال؟ “الخطوط السعودية” تُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الخطوط السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن عدم وجود تباعد اجتماعي في درجة الأعمال.
واستفسر المتابع، قائلاً: “لماذا يوجد تباعد في درجة الضيافة وليس موجود تباعد بدرجة الأعمال؟”، ليردّ الحساب الرسمي قائلاً: “حرصًا من السعودية على سلامة ضيوفها الكرام وتطبيقًا للقرارات الاحترازية تطبق السعودية التباعد الاجتماعي في المقاعد على درجة الضيافة فقط”.
وأضافت الخطوط الجوية في ردّها: “أما درجتا ( الأعمال / الأولى ) فلا يوجد تباعد لوجود مساحة كافية مع توفير كل احتياجات وأدوات السلامة”.
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