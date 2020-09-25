لماذا لا يوجد تباعد بدرجة الأعمال؟ “الخطوط السعودية” تُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الخطوط السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن عدم وجود تباعد اجتماعي في درجة الأعمال.

واستفسر المتابع، قائلاً: “لماذا يوجد تباعد في درجة الضيافة وليس موجود تباعد بدرجة الأعمال؟”، ليردّ الحساب الرسمي قائلاً: “حرصًا من السعودية على سلامة ضيوفها الكرام وتطبيقًا للقرارات الاحترازية تطبق السعودية التباعد الاجتماعي في المقاعد على درجة الضيافة فقط”.

وأضافت الخطوط الجوية في ردّها: “أما درجتا ( الأعمال / الأولى ) فلا يوجد تباعد لوجود مساحة كافية مع توفير كل احتياجات وأدوات السلامة”.