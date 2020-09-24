ننشر الأسعار الرسمية لشيفروليه الدبابة 2021

كتب: باسل الحلواني طرحت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، موديل 2021 من السيارة النصف نقل شيفروليه الدبابة. وتتوافر السيارة في السوق المحلية عبر "المنصور للسيارات"، بـ4 فئات من التجهيزات، وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية الأسعار الرسمية للدبابة 2021. التجهيزات، وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية الأسعار الرسمية للدبابة 2021. وفقاً للقائمة السعرية المعلنة، فإن السعر الرسمي للفئة الأولى من السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2021 "باور" بلغ 286250 جنيه. السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2021 "باور" بلغ 286250 جنيه. أما سعر الفئة الثانية من الدبابة "باور وإكسسوار"، بلغ 291250 جنيه. Advertisements وجاءت الفئة الثالثة من شيفروليه الدبابة 2021 "تكييف"، بسعر 315250 جنيه. وسُعرت الفئة الرابعة من السيارة "تكييف وإكسسوار"، بمبلغ 320250 جنيه.

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