شاهد تطور الفئة M "المميزة" من بي إم دبليو في 48 عاما

في عام 1972 أعلنت ماركة بي إم دبليو رسميا عن تأسيس قسمها الخاص لصناعة السيارات فئة M، وذلك لتقديم سيارات ميدانية بقدرات عالية، ومحركات ذات أداء مميز يضاهي أداء السيارات الرياضية.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمراحل تطور موديلات الفئة M المميزة من بي إم دبليو، والذي ذكر أن قسم تصنيع هذه الفئة عند تأسيسه، بدأ بالعمل به 35 فني وعامل.

وبحلول عام 1988، وصل عدد العاملين بقسم تصنيع فئات M لـ 400 فني، وتحولت الفئة لأحد الركائز الاساسية لماركة بي إم دبليو منذ ذلك الوقت.

وكان أول طراز يباع من فئة M، هو طراز بي إم دبليو M1، الذي صممه "بول براك"، كان أول ظهور له ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات عام 1978 وعمل بمحرك بقوة 277 حصان و سعة 3.0 لتر، ويتمتع بسرعة قصوى تصل لـ165 ميل في الساعة.

وذكر موقع "أوتو كار"، أنه فقط 456 نسخة قد تم تصنيعها من طراز M1، وفي السنوات اللاحقة لطرحه أعلن عن تقديمه للمشاركة في منافسات سباقات السيارات.

وفي عام 1979، قدمت بي إم دبليو نسخة جديدة من فئة M، هي طراز M535i، وكان يتوفر بمحرك ينتج قوة 215 حصان، بسعة 3.5 لتر.

ومن بعده قدمت بي إم دبليو في عام 1983، مجموع من الموديلات الجديدة ضمن فئة M كان أبرزها طراز M635CSi الذي كان يعمل بمحرك ينتج قوة 282 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 158 ميل في الساعة، وصنعت منه نسخة 5859 ألف نسخة.

بعد ذلك قدمت بي إم دبليو أول نسخة تطرح ضمن الفئة الخامسة، تحمل شعار فئة M، وهي طراز M5، بمحرك E28، ذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ153 ميل في الساعة.

وكان أبرز عام لفئة M على مدار تاريخها، هي عام 1986 التي شهدت العديد من النسخ المتطورة التي قدمت ضمن هذه الفئة، كان أبرزها طراز E30 M3، العامل بمحرك ينتج قوة 197 حصان، بسعة 2.3 لتر.

ولحقه طرح نسخ Evolution و Sport التابعة لطراز M3 نفسه، والعاملة بمحركات تنتج قوة 217 حصان و 235 حصان، بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.9 ثانية.

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وقدمت بي إم دبليو في عام 1988 نسخة جديدة متطورة من الموديلات التابعة لفئة M، عبر طراز E34 BMW M5، والذي عمل بمحرك بقوة 311 حصان وذو سعة 3.6 لتر.

وحصل الطراز على تحديث في نسخته التي طرحت عام 1992، حيث طرح بمحرك بسعة 3.8 لتر، ووصلت سرعته القصوى لـ 177 ميل في الساعة.





وخلال حقبة التسعينيات طرحت بي إم دبليو نسخة تابعة للفئة الثامنة من موديلات M، كانت الأقرب التي تطرح للاستخدام المدني بقدرات سيارات السباق.

وذلك عبر طراز 850CSI، الذي طرح بمحرك V12، ذو 12 إسطوانة وسعة 5.6 لتر، وكان ينتج قوة 375 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

وفي عام 1998 قدمت بي إم دبليو من فئة M موديلات "رودستر" و "كوبي"، كان من ضمنها موديل Z3، العامل بمحرك هجين، وأيضا طراز E36 M3 EVO.

وخلال العام نفسه طرحت بي إم دبليو طراز E39 M5 المميز، العامل بمحرك V8 بسعة 4.9 لتر، ذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.8 ثانية.

ومع وصول الألفية الجديدة، طرحت بي إم دبليو في عام 2005 نسخة متطورة من طراز M5، هي طراز E60 M5، بمحرك V10 ينتج قوة 500 حصان.

وفي عام 2007، قدمت طراز E92 M3، بمحرك بسعة 4.0 لتر ينتج قوة 414 حصان، ومن بعده في عام 2008، طرحت أحدث نسخة من طراز E90، ولحقته نسخة الأكثر تطورا E92 بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 444 حصان.

وكانت أحدث النسخ التي طرحت من موديلات M، في عام 2019، حين قدمت بي إم دبليو طرازي X3 M و X4 M، بمحرك بسعة 3.0 لتر وقوة 503 حصان.