"فيلار" أبرز طرازات "لاند روفر" لعام 2020.. مواصفات وقدرات استثنائية

ضمن فئات suv الفاخرة، قدمت ماركة لاند روفر مجموعة من السيارات المميزة بالأسواق على مدار عام 2020 الجاري، كان من أبرزها طراز "فيلار" بنسخته الأحدث.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لقدرات ومواصفات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن أبرز ما أضيف من تحديثات للنسخة الجديدة من الطراز، وشمل ذلك إضافة فئة عالية الأداء ضمن الفئات المطروحة منه، باسم SV Autobiography Dynamic تعمل بمحرك v8 بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 550 حصان.





الأسعار

يتوفر من طراز لاند روفر فيلار 2020 6 فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة P250 S التي تتوفر بسعر 57,450 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة P250 R-Dynamic S التي تتوفر بسعر 59,650 ألف دولار، ثم فئة P340 S، التي تتوفر بسعر 63,225 ألف دولار.

ومن بعدها تأتي فئة P340 R-Dynamic S التي تتوفر بسعر 65,425 ألف دولار، ثم فئة P380 R-Dynamic HSE التي تتوفر بسعر 76,450 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر بالطراز هي فئة SV Autobiography التي تتوفر للبيع بسعر 91,940 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز لاند روفر فيلار بعدة خيارات فيما يخص المحرك، إذ يطرح بمحرك بسع 2.0 لتر، ينتج قو 170 حصان كحد أدنى، ومحرك آخر بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 135 حصان.

وخيار ثالث من المحرك يتوفر بنفس السعة وينتج قوة 247 حصان، في حين تتوفر الفئات المتقدمة من الطراز بمحرك بسعة أكبر، تصل لـ3.0 لتر، وينتج قوة 340 حصان.

وأعلى فئة من طراز "فيلار" تتوفر بمحرك بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 542 حصان، مع عزم دوران 550 لفة/قدم.





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استهلاك الوقود

يستهلك طراز لاند روفر فيلار بفئاته الافتتاحية العاملة بمحرك بسعة 2.0 لتر، معدل جالون واحد لكل 21 ميل على طريق المدن، وجالون لكل 27 ميل على الطريق السريع وجالون لكل 23 ميل ما بين الطريقين مجتمعين.

والفئات العاملة من الطراز بمحرك بسعة 3.0 لتر، تستهلك من الوقود معدل جالون لكل 18 ميل على طريق المدن، وجالون لكل 24 ميل على الطريق السريع وجالون لكل 20 ميل ما بين الطريقين مجتمعين.

في حين تستهلك الفئة الأعلى من الطراز العاملة بمحرك بسعة 5.0 لتر، جالون لكل 15 ميل على طريق المدن، و جالون لكل 20 ميل على الطريق السريع، وجالون لكل 17 ميل ما بين الطريقين.





المساحة الداخلية

يحظى الطراز من الداخل بمساحة تكفي لـ5 ركاب، ومساحة امتداد سفلى للقدم تصل لـ40.3 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ38.2 بوصة، فيما يخص المقاعد الامامية.

وبالمقاعد الخلفية، تتوفر مساحة سفلى للقدم تصل لـ37.2 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ38.0 بوصة.

التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية مميزة تشمل شاشة مزدوجة بقياس اجمالي 10 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أندرويد أوتو وأبل كار بلا]، ووصلات USB وخاصية بولتوث وراديو SiriusXM.

بالإضافة لنظام صوتي مكون من مكبرات صوتية يتراوح عددها ما بين 11 و 17 و 23 سماعة من ماركة Meridian .





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل نظام المكابح الذاتية، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام ضبط السرعة.