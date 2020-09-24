فولكس فاجن تكشف عن أحدث SUV كهربائية

كتب: باسل الحلواني

قدمت عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، أولى سيارتها الكهربائية من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، والتي حملت اسم ID4.

وسوف يتم طرح السيارة في السوق الأمريكية، وتراهن فولكس فاجن أمريكا على ID4 الكهربائية، لتكرر النجاح الأسطوري الذي حققته السيارة الصغيرة بيتل عندما وصلت إلى السوق الأمريكية قبل عقود، سواء من حيث السعر أو الحداثة.

وتعرض الشركة الأمريكية لعملائها في الولايات المتحدة خيار تأجير السيارة ID4 مقابل 379 دولارا شهريًا أى ما يعادل 6.064 جنيهًا مع خدمة الشحن المجاني للبطاريات، وفي الوقت نفسه يبدأ سعر هذه السيارة من 25 ألف دولار، ويصل إلى 39995 دولار.

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وقال كيوه "الخطة هي تحقيق السحر مرة أخرى، المكان المناسب والزمان المناسب والسيارة المناسبة" في إشارة إلى النجاح التاريخي الذي حققته فولكس فاجن مع السيارة بيتل في الستينيات.

ويماثل حجم ID4، السيارة تيجوان، لكنها تشبه في قيادتها

السيارة المدمجة جولف جي.تي.آي، وتبلغ قوة محرك الفئة الأساسية من هذه السيارة 201 حصان وعزم 228 رطلا لكل قدم معكب، ويعمل المحرك ببطارية بطاقة إجمالية 82 كيلو وات (الصافي 72 كيلو وات) حيث تتيح البطارية للسيارة قطع مسافة 402 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ويمكن شحن بطارية السيارة ID4 بكل من التيار المتردد والتيار المباشر، ومن خلال شاحن داخل السيارة بطاقة 11 كيلووات يمكن شحن البطارية بما يكفي لقطع مسافة 33 ميلا خلال ساعة واحدة، في حين يحتاج شحن البطارية بالكامل إلى نحو سبع ساعات ونصف عند استخدام الشاحن العادي من المستوى الثاني سواء في المنزل أو في محطة شحن.