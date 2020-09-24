شاومي تطرح منفاخ إطارات محمول

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الخليج ٣٦٥ نت – طرحت شاومي مؤخراً المنفاخ المحمول Mi Portable Electric Air Pump، والذي يتميز بإمكانية إعادة ملء هواء الإطارات حتى 3ر10 بار.
وأوضحت الشركة الصينية أن المنفاخ المحمول المتطور يتشابه في شكله مع الهاتف الذكي، حيث يأتي بحجم 12 × 7 × 4.5 سم ويزن 500 جرام، ويبلغ طول الخرطوم 18 سم، ويتم شحن البطارية عبر منفذ Micro-USB في زمن أقل من ثلاث ساعات.
ويتميز المنفاخ المحمول بإمكانية نفخ 5 إطارات سيارات من 0.2 إلى 2.5 بار، ويمكنه أيضاً نفخ ما يصل إلى 6 إطارات دراجات نارية من صفر إلى 4ر2 بار في 6 دقائق لكل إطار.
كما يشتمل المنفاخ المحمول على مصباح LED للاستخدام الليلي مع شاشة رقمية، بالإضافة إلى إمكانية ضبط الضغط المطلوب مسبقاً.
يذكر بان منفاخ شاومي المحمول متوفر في عدة دول حول العالم بسعر تقريبي 50 دولار أمريكي أي 187.5 ريال سعودي.
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