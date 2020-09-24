“درع الوفاق ودرع الوفاق بلس”: خدمات تأمين مميزة لعملاء الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس الوفاق لتأجير السيارات مطلع القرن 21 وأصبحت أشهر شركة تأجير سيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدماتها المقدمة داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة.

وتمتلك الوفاق خبرة وسمعة طيبة على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث تمتلك ثقة عدد كبير من المستخدمين لخدماتها المختلفة، وهو ما يعني الثقة في اسم الشركة من حيث ما تقدمه من خدمات تأجير وصيانة وتأمين لكافة العملاء.

وتعد خدمات التأمين لدى الوفاق أحد أهم المميزات التي تقدمها الشركة، فبجانب خدمات الصيانة المتنقلة هناك أيضاً درع الوفاق ودرع الوفاق بلس وهو ما سنتناوله فيما يلي.

درع الوفاق

هي خدمة تقدمها شركة الوفاق لتأجير السيارات لعملائها مقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يعفى هذا المبلغ مستأجر السيارة من دفع قيمة تحمل الحادث في حال حدوثه، لا قدر الله، وتختلف قيمة الخدمة حسب فئة السيارة المستأجرة.

درع الوفاق بلس

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وهي خدمة جديدة تضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات والحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لا سمح الله، ويتم تقديم الخدمة مقابل مبلغ مالي بسيط يضاف إلى قيمة الإيجار ويختلف هذا المبلغ من فئة إلى أخرى.

هذا والجدير بالذكر أنه يجب طلب خدمة درع الوفاق والوفاق بلس وقت فتح العقد، حيث لا يمكن اضافتهم للعقد بعد ذلك.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور