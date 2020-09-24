أحمد جمال أحمدالخميس 2020/9/24 06:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت ماركة فوكسهول البريطانية المصنعة للسيارات عن النسخة الأحدث لعام 2021 من طرازها المميز "موكا" ضمن فئات SUV.
ونقل موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للسيارة الجديدة، والتي كشفت من خلالها الماركة البريطانية عن تعديلها لشعارها الرسمي.
وقال الموقع إن الشعار الشهير لماركة فوكسهول بعد تعديله، يصل للأسواق مع الجيل الجديد من طراز "موكا" في موعد طرحه الرسمي بشهر أبريل/نيسان من عام 2021 المقبل.
ووصفت الماركة البريطانية ما أجرته من تعديل على الشعار بأنه تبسيط له، ويمثل "الثقة البريطانية"، في صناعة السيارات.
كما ظهر في التعديل غياب اسم الماركة Vauxhall الذي كان ظاهرا في الشعار القديم، وجناح الحيوان الأسطوري الذي كانت تتخذه الماركة رمزا لها أيضا اختفى في التعديل الجديد للشعار.
وكانت قد أعلنت ماركة فوكسهول عن شعارها الحالي قبل تعديله، في عام 2008، عبر الجيل السابق من طراز Insignia.
كانت هذه تفاصيل خبر بشعار جديد يعكس الثقة البريطانية.. موكا 2021 أحدث سيارات "فوكسهول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.