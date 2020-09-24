بشعار جديد يعكس الثقة البريطانية.. موكا 2021 أحدث سيارات "فوكسهول"

أعلنت ماركة فوكسهول البريطانية المصنعة للسيارات عن النسخة الأحدث لعام 2021 من طرازها المميز "موكا" ضمن فئات SUV.

ونقل موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للسيارة الجديدة، والتي كشفت من خلالها الماركة البريطانية عن تعديلها لشعارها الرسمي.





وقال الموقع إن الشعار الشهير لماركة فوكسهول بعد تعديله، يصل للأسواق مع الجيل الجديد من طراز "موكا" في موعد طرحه الرسمي بشهر أبريل/نيسان من عام 2021 المقبل.

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ووصفت الماركة البريطانية ما أجرته من تعديل على الشعار بأنه تبسيط له، ويمثل "الثقة البريطانية"، في صناعة السيارات.





كما ظهر في التعديل غياب اسم الماركة Vauxhall الذي كان ظاهرا في الشعار القديم، وجناح الحيوان الأسطوري الذي كانت تتخذه الماركة رمزا لها أيضا اختفى في التعديل الجديد للشعار.

وكانت قد أعلنت ماركة فوكسهول عن شعارها الحالي قبل تعديله، في عام 2008، عبر الجيل السابق من طراز Insignia.