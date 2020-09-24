فولكس فاجن ID.4 الكهربائية تنطلق رسمياً “مواصفات وأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فولكس فاجن عن ID.4 2021 الكهربائية الجديدة، ولنبدأ بمواصفات الأداء على الفور، حيث تم تزويدها ببطارية 82 كيلوواط\س بمدى يتعدى 400 كيلومتر لكل شحنة ونظام دفع كلي.

المحرك الكهربائي الخلفي يولد 201 حصان وعزم دوران 309 نيوتن متر، وستطرح فولكس فاجن نسخة أخرى لاحقاً للسيارة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 302 حصان وعزم 441 نيوتن متر.

في الداخل نرى لوحة عدادات رقمية 5.2 إنش وتصميم مبسط بشكل عام للمفصورة وشاشة 10 إنش أو 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ونظام ملاحة وتقنية التحكم عبر الإشارة لبعض وظائف السيارة.

وستنطلق فولكس فاجن ID.4 بعدد واسع من أنظمة السلامة القياسية التي تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريق ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

وستنطلق السيارة الكهربائية في الأسواق في الربع الأول من 2021 بسعر يبدأ من 40,000 دولار، ما يعادل 150,000 ريال.

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