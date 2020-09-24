طلة جديدة من لاند روفر Defender.. ببصمات لوما ديزاين

أجرت شركة لوما ديزاين تعديلات تصميمية على السيارة لاند روفر Defender لزيادة ملامحها جاذبية ومهابة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن باقة البنية العريضة، التي تقدمها للسيارة الإنجليزية، تشمل مكونات وتوسعة رفارف من ألياف الكربون الشفاف أو البولي يوريثين مع عتبات جديدة، كما يتألق المظهر الجانبي بالفتحات الجديدة للتهوية.

وتتميز السيارة من خلال الملامح التصميمية الجديدة بكل من طاقم المئزر الأمامي، وشبكة المبرد، وطاقم غطاء حيز المحرك، والمئزر الخلفي.

وتتوفر للنسخة المعدلة من السيارة جنوط بقياس من 19 إلى 23 بوصة، كما تزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية كاملة، وطاقم دواسات جديد من الألومنيوم، وسجاد خاص مع شعار شركة التعديل لحيز الأقدام وحيز الأمتعة.

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مظهر اليخوت الفارهة

كانت شركة كارلكس ديزاين البولندية قد أجرت تعديلات تصميمية على أيقونة لاند روفر Defender، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، لتمنحها مظهرا جذابا مستوحى من مظهر اليخوت الفارهة.





وأوضحت شركة التعديل البولندية أن النسخة المعدلة Defender Yachting Edition تتمتع بلمسة فارهة من اليخوت البحرية من خلال الجنوط الخفيفة والمصقولة لدرجة لمعان كبيرة، فضلا عن مظهر الألومنيوم المصقول على الجزء السفلي من الجسم وغطاء العجلة الاحتياطية المرسوم عليه شعار البوصلة البحرية.

وتجلب الأرضية الخشبية مع بعض تطعيمات الخشب الفاخر على المقود على سبيل المثال الأجواء الفارهة لليخوت غالية الثمن إلى مقصورة السيارة.