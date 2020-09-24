ميني تطلق الموديل الجديد من Countryman.. الأسعار والمواصفات

أعلنت شركة ميني عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Countryman برتوش تصميمية وباقة محركات معدلة وتجهيزات أوسع وبسعر يبدأ من 28 ألفا و756 يورو.



وتتميز السيارة البالغ طولها 4.30 متر من خلال المقدمة المعدلة مع كشافات ليد، والمصابيح الخلفية، والمقود الجديد بالمقصورة الداخلية، والشاشة الكبيرة المتوفرة ضمن التجهيزات الاختيارية.

وتتوفر للموديل الجديد مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 75 كيلووات/102 حصان إلى 140 كيلووات/190 حصانا.

وتتوفر من السيارة نسخة الدفع الهجين بقوة 160 كيلووات/220 حصانا. ويعتمد نظام الدفع على بطارية ليثيوم أيون سعة 10 كيلووات ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 61 كلم.

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وتتسارع السيارة الهجين من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.8 ثانية فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 196 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك نظام الدفع بها 1.7 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 40 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتأسست شركة ميني عام 1969 من قبل شركة بريتيش ليلاند، وهي واحدة من شركات السيّارات البريطانيّة المتخصصة في صناعة السيّارات الصغيرة، وتقوم بتجميع سيّاراتها في المصانع المختلفة لشركة BMW داخل المملكة المتّحدة.

وتعدّ ميني واحدة من العلامات التجاريّة المملوكة من قبل BMW منذ عام 1994، واستطاعت الشركة أن تبيع ما يزيد على مليون سيّارة منذ أن استحوذت عليها BMW التي تعمل على تسويق مركبات ميني في مختلف المناطق حول العالم.

وأطلقت الشركة الجيل الجديد من ميني كوبر عام 2018، وهي سيّارة هاتشباك كهربائيّة تم تزويدها بمحرّك كهربائي يمكنه توليد 184 حصاناً، ويحتوي على بطّاريّة تبلغ سعتها 32.6 كيلووات، ويبلغ المجال الكهربائي لهذا الطراز 270 كم/شحنة، كما تمّ تزويدها بالعديد من الميّزات المتقدّمة، ومنها التحكّم الأوتوماتيكي بمكيّف الهواء، ومستشعرات المطر، والمرايا الجانبيّة الكهربائيّة، ونظام الثبات الإلكتروني.