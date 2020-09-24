بالصور.. أفضل 10 سيارات SUV يابانية تناسب العائلة

تميزت ماركات صناعة السيارات اليابانية بطرح موديلات أنيقة ضمن فئة SUV العائلية، على مدار تاريخها، خاصة من تويوتا ولكزس وميتسوبيشي.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأفضل السيارات التابعة لفئة SUV والتي أنتجتها شركات السيارات اليابانية.

جاء ضمن قائمة الموقع طراز تويوتا RAV4، نسخة 2020، والذي طرحته تويوتا بمحرك رباعي بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة 203 أحصنة مع عزم دوران 184 لفة/قدم.

ثم جاء طراز لكزس NX، بنسخته الأحدث لعام 2020، والذي قدمته لكزس اليابانية بمحرك توربيني رباعي بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 235 حصانا وعزم دوران 258 لفة/قدم.

ومن ماركة نيسان، جاء ضمن القائمة، طراز "باثفايندر"، الذي تطرحه نيسان بمحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 284 حصانا، بعزم دوران 240 لقة/قدم.

ومن ماركة إنفينيتي جاء ضمن القائمة أيضا طراز QX50 بنسخته لعام 2016، الذي تطرحه الماركة اليابانية المميزة بمحرك V6 وينتج قوة 325 حصانا ونظام دفع خلفي.

ومن ماركة أكيورا اليابانية التابعة لهوندا، جاء طراز MDX، الذي تميز بمنظومة أمن متميزة مساعدة للسائق، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.

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ومن ماركة ميتسوبيشي جاء ضمن القائمة، طراز "أوتلاندر"، بنسخته الأحدث لعام 2020، الذي يطرح بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 224 حصانا.

ومن بعده ضمن القائمة جاء طراز سوبارو "فروستر"، الذي طرحته الماركة اليابانية بمحرك رباعي بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 182 حصانا، بعزم دوران 176 لفة/قدم.

ومن ماركة تويوتا جاء طراز لاند كروزر، بنسخته الأحدث لعام 2020، الذي طرح بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 381 حصانا، بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

ثم طراز هوندا HR-V الذي تطرحه الماركة اليابانية بمحرك inline-4 بسعة 1.8 لتر ينتج قوة 141 حصانا، بنظام دفع أمامي، ومنظومة تقنية مميزة.

وفي ختام القائمة، من ماركة مازدا جاء طراز MX-5 بنسخته الأحدث لعام 2020، والذي تطرحه الشركة اليابانية بمحرك inline 4، ينتج قوة 187 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ويتوفل بنظام دفع رباعي ومنظومة أمن وسلامة مميزة مساعدة للسائق.



