تحالف بين إل جي وهيونداي يتخطى الحديث عن سيارة

كشفت شركتا هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية وإل.جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم الخميس، عن نموذج اختباري داخلي لسيارات المستقبل في إطار شراكة الشركتين لتقديم تصميمات داخلية متقدمة للسيارات.



حمل النموذج الاختباري اسم "أنويك كونسبت كابين" وهو مصمم لكي يؤكد أن سيارات هيونداي في المستقبل يمكن أن تكون وسيلة الانتقال التي تعكس أنماط حياة الناس من خلال دمج المساحة الداخلية الواسعة للسيارة مع القدرة على إمداد الطاقة الكبيرة للسيارات الكهربائية مع التكنولوجيا الإلكترونية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التصميم الجديد مجهز بمجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة العناية بالملابس والأحذية إلى جانب ماكينة إعداد القهوة.





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ويتضمن النموذج الاختباري لقمرة سيارة المستقبل شاشة أوإل.إي.دي مثبتة في سقف السيارة بمقاس 77 بوصة من إنتاج إل.جي. ويمكن تعديل انحناء الشاشة وتقسيمها إلى نصفين بحيث يمكن لشخصين مشاهدة شيئين مختلفين في وقت واحد.

ويحتوي النموذج الاختباري على مصدر للأشعة فوق البنفسيجية لتعقيم قمرة السيارة باستمرار إلى جانب إنسان آلي على شكل شريط للتنظيف المستمر.

وذكرت هيونداي أنها تعتزم تقديم هذه الإضافات المهمة إلى سيارتها الكهربائية "إيونيك 5 إي.في" الكهربائية المنتظر طرحها أوائل العام المقبل.

وذكرت وكالة يونهاب أن إل.جي وهي شركة كبيرة في مجال الأجهزة المنزلية تحاول توسيع تواجدها في قطاع السيارات والنقل خلال السنوات الأخيرة من خلال حلول أنظمة المعلومات والترفيه بالسيارة.