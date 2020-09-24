سيارات أوروبية لا تقترب منها.. شديدة الخطورة على الطريق

رغم ما تميزت به صناعة السيارات في أوروبا من تطور بأنظمتها التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة على الطريق، فإن هناك بعض الموديلات يوصى دائما بعدم الاقتراب منها أو شرائها كونها شديدة الخطورة على الطريق ويصعب الاعتماد عليها فيما يخص معايير الأمان.



وقدم موقع "هوت كارز" قائمة بأبرز السيارات الأوروبية التي عرفت بخطورتها لهذه الأسباب، وجاء في مقدمة القائمة، طراز Volkswagen Jetta، من ماركة فولكسفاجن الألمانية.

وأوضح الموقع أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن منظمة الأمن والسلامة على الطرق السريعة IIHS، فإن النسخ التي طرحت من هذا الطراز ما بين عامي 2014 و2017، شهدت نسبة 34% منها حالات وفاة ناتجة عن حوادث طريق متعددة ونسبة وفاة 19% في حوادث طريق منفردة.

ومن بعده بالقائمة طراز فيراري 458 Italia، الذي شهد في أكثر من مناسبة عمليات سحب نسخ منه من الأسواق لإجراء صيانة على أنظمة الأمن والسلامة به، وصلت لـ3082 نسخة معيبة، تشمل تكرار لحالات الاحتراق.

ومن ماركة فولكسفاجن أيضا، جاء طراز Volkswagen GTI، الذي شهد تكرارا لحالات الحوادث المميتة عبر النسخ التي طرحت منه ما بين عام 2015 و عام 2017.

وأيضا طراز MINI Cooper، الذي شهدت النسخ المطروحة منه لعام 2017، تكرار لحالات الحوادث المميتة على الطريق، ما تسبب في تراجع معدلات الثقة في موديلات الماركة منذ ذلك الوقت.

ورصدت منظمة IIHS الأمريكية للأمن على الطرق السريعة شكاوى تتعلق بالأمن والسلامة تكررت بحق موديلات قديمة تابعة لماركة ميني أبرزها موديل كوبر S لعام 2009 ، و 2007 و 2008.

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من بعده جاء ضمن القائمة، طراز فيات 500، وتحديدا موديلاته لعام 2017، التي حققت درجات تقييم منخفضة في معدل اختبارات الاصطدام والحوادث بحد أقصى 3 من أصل 5 نجوم.

وثالث موديل يأتي ضمن القائمة من ماركة فولكسفاجن هو طراز جولف، الذي شهد عملية سحب نسخ منه بسبب عيوب تصنيعية بها، في أعوام 2016 و 2018، يتراوح عددها ما بين 1847 و 5534 ألف سيارة.

ومن مرسيدس جاء ضمن القائمة طراز C-Class، الذي تكررت حوادث الطرق المميتة عبره، بمعدل 3 حوادث شملت سيارات أخرى ضمن الحادث نفسه، و25 حادثة منفردة، وذلك خلال النسخ التي طرحت من الطراز فيما بين عام 2011 و عام 2014.

ومن ماركة بينتلي جاء ضمن القائمة، طراز Continental GT، الذي شهد تكرار في رصد عيوب تصنيعية به تتعلق بأنظمة الأمن والسلامة، كان منها أعطال بالكشافات الأمامية، والدوائر الكهربائية الخاصة بكشافات الفرامل.

طراز آخر تابع لماركة فولكسفاجن جاء ضمن القائمة، هو طراز CC، الذي شهدت تكرار لحوادث الطرق المميتة بنسخ تابعة له، بمعدل 46 حادثة شملت سيارات أخرى ضمن الحادث نفسه، و13 حادثة منفردة.



