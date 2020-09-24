ستروين تكشف عن الجيل الجديد من C4

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الفرنسية سيتروين عن الجيل الجديد من سيارتها C4 المدمجة نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بأسعار تبدأ من 19 ألف و 300 يورو 357 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وسوف يتم طرح السيارة بمجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 100 و155 حصان، ويشهد برنامج الدفع انضمام النسخة الكهربائية ë-C4

بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.7 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 150 كلم/س، ومدى السير 350 كلم، وعند الشحن بقدرة 100 كيلووات فإن الوصول إلى 80% من سعة البطارية يستغرق نصف الساعة.​

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وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارة الجيل الجديد تظهر بطول 4.36 متر وعرض 1.83 متر وارتفاع 1.53 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.67 متر.

وعلى الصعيد التصميمي فإن السيارة تتألق بملامح سقف الكوبيه الانسيابية على الرغم من الخطوط التصميمية للموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV على باقي الجسم.

وتسع السيارة رباعية الأبواب أماكن لخمسة أشخاص، وما يصل إلى 380 لترا من الأمتعة، فضلا عن 16 موضعا للتخزين بسعة 39 لترا إضافية، كما تتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد مريحة وقمرة رقمية مع شاشة لمسية كبيرة.