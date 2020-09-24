استدعاء 27 ألف سيارة بكوريا الجنوبية.. تعرف على الأسباب

كتب: باسل الحلواني
كشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، عن قيام عدد من شركات السيارات بشكل طوعي حملات استدعاء سيارات تشمل أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح عيوب صناعة فيها.
وبحسب بيان صادر عن الوزراة فإن قائمة الشركات التي أطلقت حملات الاستدعاء هي هيونداي موتور، وأودي- فولكسفاجن كوريا، وفولفو، وكيا موتورز، وجي إم كوريا، وخدمة مبيعات فورد في كوريا، وشركة بايك كوريا، وموتو روسيا، وهانبول موتورز التي تستورد سيارات بيجو وسيتروين.
ويبلغ عدد المركبات التي سوف يتم استدعاءها نحو 27414 سيارة بسبب عيوب في23 طرازا من سياراتها الموجودة في كوريا الجنوبية.
وتأتي في مقدمة العيوب، التي تعهدت الشركات إصلاحها مجاناً، احتمال انقطاع التيار الكهربائي أثناء قيادة سيارة كيا موتورز ستينجر، وماسحات الزجاج الأمامي لسيارة فولفو وذراع التحكم في المقعد الأمامي في سيارة باسات من شركة أودي-فولكس فاجن، ومسامير المقعد الأمامي التي يوجد بها خلل في سيارة تريل بليزر الرياضية متعددة الاستخدامات من جنرال موتوز كوريا.
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