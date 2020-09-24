تحطم لامبورجيني هوراكان بعد شرائها بـ 20 دقيقة!

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الخليج ٣٦٥ نت – في حادث مثير، تحطمت سيارة لامبورجيني جديدة تمامًا في حادث مروع بأحد الطرق السريعة غرب مقاطعة يوركشاير البريطانية، وذلك بعد 20 دقيقة فقط من شرائها من إحدى صالات العرض.
ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فالسيارة اللامبورجيني من طراز “هوراكان سبايدر”، والتي يتجاوز سعرها 266 ألف دولار ( 997,5 ألف ريال).
وحول وقائع الحادث قالت الصحيفة، وأن السيارة كان قد اشتراها أحد سكان مدينة يوركشاير البريطانية، وأبعد خروجه من صالة العرض تعرضت لعطل ميكانيكي، واصطدمت بها شاحنة من الخلف مما تسبب في تحطم اللامبورجيني ولحقت بها أضرار جسيمة.
وفي لقاء مع ريتشارد وايتيلي، من شرطة ويست يوركشاير صرح قائلاً: إن سيارة لامبورجيني توقفت في الممر الثالث بالطريق السريع بسبب عطل ميكانيكي، واصطدمت بها شاحنة من الخلف، ولم يهنئ مالكها بها لتحطمها بعد ٢٠ دقيقة من شرائها.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن سائق الشاحنة التي اصطدمت بالسيارة أصيب بجروح في الرأس في الحادث، لكن الإصابات لم تكن خطيرة، بينما لم يتم الكشف عن أي إصابات لسائق اللامبورجيني.
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