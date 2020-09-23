سيارة بويك "إنكور GX" نسخة 2020.. جديدة كليا وبقدرات فائقة

قدمت ماركة بويك الأمريكية التابع لمجموعة جنرال موتورز مجموعة مميزة من السيارات التابعة لفئة كروس أوفر، خلال عام 2020، كان من ضمنها موديل "إنكور GX" المميز.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، تشمل الكشف عن قوة محركه والتقنيات المضافة له، والفئات المتوفرة منه للعام الجاري.

الجديد بنسخة 2020

أوضح الموقع في البداية أن طراز إنكور GX، هو موديل جديد كليا يطرح للمرة الأولى خلال عام 2020، بخلاف طراز "إنكور" الذي سبق وطرحته بويك ضمن فئاتها.





الأسعار

ووفقا للتقرير فإن طراز إنكور GX تتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم "بريفيرد" تتوفر بسعر 25,095 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة "سيليكت" التي تتوفر بسعر 26,695 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة "إيسينس" التي تتوفر بسعر 29,495 ألف دولار.

المحرك

يتوفر بالفئة الأعلى من طراز بويك إنكور GX محرك بسعة 1.3 لتر، ذو 3 اسطوانات ينتج قوة 155 حصان، مع عزم دوران 174 لفة/قدم، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 10 ثواني.

ويتوفر للفئات الافتتاحية من الطراز محرك أقل في القوة، بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة 137 حصان مع عزم دوران 162 لفة/قدم.

استهلاك الوقود

فيما يخص محرك الطراز ذو سعة 1.2 لتر، يستهلك بويك إنكور GX معدل جالون واحد لكل 26 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 30 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون لكل 28 ميل يقطعهم ما بين الطريقين.

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في حين يستهلك بمحركه ذو سعة 1.3 لتر، معدل جالون لكل 30 ميل على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 32 ميل على الطريق السريع، وجالون لكل 28 ميل ما بين الطريقين.





المساحة الداخلية

يتمتع الطراز من الداخل بمساحة تكفي لـ5 ركاب، ومساحة امتداد للأسفل للأقدام تصل لـ 40.9 بوصة، وامتداد عليا للرأس تصل لـ39.7 بوصة فيما يخص المقاعد الأمامية.

والمقاعد الخلفية تصل بها المساحة السفلى لامتداد القدم لـ 36.0 بوصة، وعليا تصل لـ38.1 بوصة لامتداد الرأس.

التقنيات

ويحظى طراز بويك إنكور GX بمنظومة معلوماتية مميزة، تشمل شاشة بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لوصلا USB و USB-C.

وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، إلى جانب نظام صوتي مكون من 7 مكبرات صوتية من ماركة Bose.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز بويك بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل كل من نظام، الركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأيضا نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات بضبط السرعة.