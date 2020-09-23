الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 10:54 م بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كشفت شركة فولكسفاجن عن سيارتها الكهربائية رباعية الدفع آي دي 4، وستكون هذه أول سيارة كهربائية طويلة المدى التي تنتجها فولكسفاجن في الولايات المتحدة.
يدين صناع السيارات بالفضل لبعض الطرازات الكلاسيكية التي كانت وراء ظهور مجموعة من الكشافات الأمامية ذات التصميمات المميزة، والتي أصبحت علامة بارزة في تاريخ الصناعة بعد ذلك، وألهمت بعدها عديد الشركات لطرح موديلات بتصميمات مشابهة.
تعتزم الحكومة البريطانية منع طرح أي سيارة جديدة تعمل بالوقود الأحفوري بدءا من العام 2030، وفقا لموقع "أوتو كار" البريطاني.
شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الشاحنات، من مختلف الماركات البارزة، والتي تمتع البعض منها بقدرة تسارع أعلى من غيرها.
تضم جنرال موتورز تحت قيادتها مجموعة من أبرز العلامات التجارية لصناعة السيارات في العالم، والتي قدمت بدورها باقة من أسرع السيارات في مختلف الفئات.
شهدت سوق السيارات منافسة شرسة بين السيارات التي طرحت من مختلف الفئات ضمن فئة SUV العائلية، وذلك بفضل موديلات مميزة طرحت ضمن هذه الفئة على مدار العام كان من أبرزها طراز فورد إكسبلورر.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. فولكسفاجن تتحدى تويوتا وأسرع 10 شاحنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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