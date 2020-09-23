عرض الوعلان للسيارات على تقسيط هيونداي سوناتا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، لو شرقت أو غربت زي عروضنا ما في احد.. الآن فقط من هيونداي الوعلان عروض مميزة على سيارات هيونداي لجميع الموديلات. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي سوناتا موديل 2020: القسط الشهري: 1216 ريال Advertisements مميزات العرض: صورة العرض:

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