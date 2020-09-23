استقالة رئيس لامبورجيني وتعيينه رئيساً تنفيذياً للفورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – بعد قيادة لامبورجيني لما يقرب من أربع سنوات ونصف، يُقال إن ستيفانو دومينيكالي ترك منصبه ليُصبح الرئيس التنفيذي الجديد للفورمولا 1، حيث لم تُعلن رسمياً عن تعيين دومينيكالي حتى الآن.

بالرغم من ذلك، تم تأكيد انتقال دومينيكالي إلى الفورمولا 1 من قبل “مصادر رفيعة” تحدثت للـ بي بي سي، ومن المتوقع أن يتولى زمام الأمور قبل بداية الموسم المقبل بدلاً من تشيس كاري، والذي شغل المنصب منذ يناير 2017.

قبل أن يُوقع مع أودي في عام 2014 وتعيينه رئيساً للامبورجيني في 2016، كان دومينيكالي رئيس فريق فيراري للفورمولا 1، وبالتالي، إذا عاد إلى الرياضة، فسوف ينضم إلى رؤساء فيراري السابقين الآخرين، مثل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود، والذي كان المدير الرياضي لفيراري، وروس براون، الرئيس السابق للتصميم.

ولد دومينيكالي في إيمولا في عام 1965، وكان يُساعد في مضمار السباق المحلي، وفي المركز الإعلامي عندما كان طفلاً، وقد تخرج من جامعة بولونيا في عام 1991، وبعد فترة وجيزة، التحق بفيراري في القسم المالي، ومن عام 1992 إلى 1994، شارك في رياضة السيارات كمدير للسباق في موجيلو، وفي 1995، تم تعيينه رئيساً للأفراد في القسم الرياضي، وفي 2001، أصبح مديراً للخدمات اللوجستية، وفي 2007، تم تعيينه مدير لفريق فيراري للفورمولا 1، وبعد عام واحد تم تعيينه رئيساً للفريق.

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