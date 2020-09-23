نيسان تفكر بصنع سيارة زد SUV رياضية!

الخليج ٣٦٥ نت – تحتاج نيسان بالتأكيد إلى سيارة تُباع بشكل جيد لتحسين الوضع المالي لها، ووفقاً لنائب الرئيس الأول لتخطيط المنتجات العالمية في نيسان إيفان إسبينوزا، فإن صانعة السيارات اليابانية تفكر في احتمال بناء نسخة اس يو في من زد الرياضية، مؤكداً أنها لم تتلقى الضوء الأخضر للتطوير حتى الآن، لكن لا يُمكن استبعادها كاحتمال أيضاً.

قال إسبينوزا عندما سُئل عن زد اس يو في المحتملة: “ذلك يُمثل إغراء دائماً، ونحن دائماً نستكشف هذه الأشياء، فإن قوة زد كعلامة تجارية كبيرة جداً لدرجة أنها قد تسمح لنا ببعض الأشياء الجامحة.

يُذكر أنه كانت هناك شائعات حول كون نيسان زد القادمة سيارة عالية الركوب، لكن تم دحض هذه التكهنات مع ظهور السيارة الاختبارية القريبة من الإنتاج مؤخراً، لكن هذا لا يعني أن الباب مغلق تماماً بالنسبة لسيارة زد اس يو في مستقبلية، لأنها قد تكون الحل الأمثل لاستعادة نيسان لاتزانها في الأسواق.

في الختام، قال إسبينوزا: “تجربة السيارة الرياضية الحقيقية تحتاج إلى وضع قيادة منخفض، ولا يزال بإمكاننا تقديم تجربة مثيرة للغاية مع زد اس يو في لكن بالتأكيد لن تكون مثل تجربة قيادة زد كوبيه”.

Advertisements