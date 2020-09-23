أندر 10 موديلات رياضية طرحتها "دودج".. رحلة فريدة عبر 55 عاما

على مدار تاريخها الحافل، طرحت ماركة دودج الأمريكية مجموعة من الموديلات الرياضية الكلاسيكية المميزة، وكان من ضمنها مجموعة من الموديلات التي قدمت بمجموعة محدودة من النسخ فكانت من أندر السيارات التابعة لهذه الفئة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة، بأندر السيارات التي طرحتها ماركة دودج، وذلك للعدد المحدود من النسخ التي توفرت من هذه الموديلات.

وبدأ الموقع القائمة بطراز دودج Dodge Coronet WO23 الذي طرحته الماركة الامريكية في عام 1967، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 426 حصان، وتوفرت منه للبيع 55 نسخة فقط.



ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز Dodge Charger Daytona موديل عام 1969، الذي طرحته دودج ضمن فئات السيارات الأمريكية الرياضية، بمحرك ينتج قوة 375 حصان، وتوفر منه للبيع 501 نسخة فقط.

ثم جاء من بعده بالقائمة طراز Coronet R/T 426 HEMI Convertible من دودج، الذي طرح بمحرك v8 بسعة 7.0 لتر، ينتج قو 425 حصان، وتوفر منه للبيع نسختين فقط كانا يطرحان كل عام من بداية تصنيعه عام 1967 وحتى وقف تصنيعه عام 1970.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز دودج Challenger R/T Convertible Hemi الذي طرح عام 1970، بمحرك ينتج قوة 425 حصان، وصنعت منه 9 نسخ فقط.

ومن عام 2010 جاء ضمن القائمة، طراز دودج Viper SRT10 ACR-X الذي طرح بمحرك بسعة 8.4 لتر، ينتج قوة 640 حصان، وصنع من هذا الطرز 24 نسخة فقط.

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تلاه بالقائمة "هوت كارز" طراز دودج Challenger SRT Hellcat VIN0001 موديل عام 2015، الذي طرح بمحرك بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 707 حصان.

ومن عام 2018، جاء ضمن القائمة طراز Dodge Challenger SRT Demon الذي طرحته الماركة الأمريكية بمحرك v8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 808 و 840 حصان مع قدر تسارع من صفر حتى سرع 60 ميل في الساعة خلال 2.3 ثانية، وصنع من هذا الطراز 3,300 ألف نسخة.

ومن بعدها جاءت نسخة 2020 من طراز دودج Charger Daytona 50th Anniversary Edition التي طرحت بمحرك v8 ينتج قوة 717 حصان، وتوفر منه للبيع عدد 501 نسخة فقط.

ثم طراز Challenger 50th Anniversary Edition الذي طرح احتفالا بالذكرى الخمسون على طرح طراز دودج تشالنجر، وعمل بمحرك بقوة 375 حصان فئة v8 بسعة 5.7 لتر، وتوفر منه 70 نسخة فقط للبيع.

واختتمت القائمة بطراز دودج Challenger Mopar Drag Pak موديل عام 2021، الذي تصنع منه دودج 50 نسخة فقط، بمحرك فئة v8.



