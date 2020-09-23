سباق خاص.. فولكسفاجن تتحدى تويوتا وهوندا بأول سيارة كهربائية رباعية الدفع

كشفت شركة فولكسفاجن عن سيارتها الكهربائية رباعية الدفع آي دي 4، وستكون هذه أول سيارة كهربائية طويلة المدى التي تنتجها فولكسفاجن في الولايات المتحدة.

وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من الطلب الأمريكي على سيارات الدفع الرباعي، والمنافسة مع ماركات شهيرة تعمل بالبنزين من سيارة تويوتا آر إيه في 4 وهوندا سي آر- في.

لا تحتوي السيارة آي دي 4 على صندوق خلفي أو أمامي مثل العديد من السيارات الكهربائية.

وتحتوي على أضواء أسفل الزجاج الأمامي يشير إلى انعطاف قادم إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.

وأعلنت الشركة اعتزامها إنتاج سيارات الدفع الرباعي في تسفيكاو بألمانا وكذلك في تشاتانوغا في ولاية تينيسي الأمريكية.

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وتعتزم الشركة طرح السيارة الجديدة بأسعار تبدأ من 40 ألف دولار قبل الخصم الضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار.

وأعلنت الشركة اعتزامها بيع 150 ألف سيارة هجينة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2020، وأكثر من مليون سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن تنافس آي دي4، سيارة تسلا، الرباعية الدفع الذي كشفت الشركة الستار عنها العام الماضي ويتجاوز ثمنها أكثر من 52000 دولار. لكن شركة فولكس فاجن تقول إنها تستهدف قطاع السوق الذي تهيمن عليه حاليًا السيارات التي تعمل بالغاز.

سيحتوي إصدار السيارة آي دي 4 على بطارية بسعة 82 كيلو وات في الساعة موجودة في الجزء السفلي من بدن السيارة لإنشاء مركز ثقل منخفض ومحرك كهربائي في الخلف، تمامًا مثل سيارة بيتل الأصلية.