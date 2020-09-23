تيسلا موديل S تحصل على نسخة بقوة 1,100 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تيسلا عن موديل اس بلايد لمنافسة لوسيد إير التي تم الكشف عنها مؤخراً، حيث تستمد بلايد قوتها من ثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية أكبر من 1,100 حصان، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثانيتين، وتقطع مسافة الربع ميل في أقل من تسع ثوان وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كم/س وفقاً للصانع الأمريكي.

إذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فستصبح السيارة أسرع سيارة إنتاجية على الأقل لحين الكشف عن ريماك سي تو وبينينفارينا باتيستا ولوتس ايفايا وتيسلا رودستر.

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وللمقارنة، فإن زمن قطع مسافة الربع ميل الخاص بموديل اس بلايد المقدر بأقل من تسع ثوان هو أفضل من لوسيد إير ذات الثلاثة محركات، والتي تقطع نفس المسافة في 9.3 ثانية، كما حققت زمن دورة على حلبة لاجونا سيكا يقدر بـ 1:30.3، أي أسرع بثلاث ثوان تقريباً من لوسيد إير ذات الثلاثة محركات.

في النهاية، لا تعد موديل S بلايد نسخة موجهة للأداء من موديل اس فحسب، بل توفر أيضاً أكبر نطاق كهربائي في تشكيلة السيارة، حيث يبلغ 836 كم لكل شحنة، لتتجاوز لوسيد إير، في حين سيبدأ سعرها من 139,990 دولار (525,000 ريال) على أن يبدأ تسليم السيارة في أواخر عام 2021.