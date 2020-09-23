مرسيدس مايباخ قد تطرح كوبيه جديدة منافسة لرولزرويس رايث

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس مهتمة بتوسيع مجال علامة مايباخ الأكثر فخامة باستمرار، مع تصريح المدير التنفيذي أولا كالينيوس: “أطلقنا سيارة مايباخ GLS 600 العام الماضي وحققت نجاحاً هائلاً”، وهو ما تأمل مرسيدس بتكراره في مايباخ إس كلاس الجديدة.

كما فتح كالينيوس المجال لطرح كوبيه جديدة تحت شعار مايباخ لمنافسة رولزرويس رايث وبنتلي كونتيننتال GT، مع العلم أن الشركة دشنت مايباخ كوبيه اختبارية في الماضي وقد يتم تحويلها لموديل إنتاجي قريباً.

بالنسبة لنسخة مايباخ إس كلاس الجديدة فمن المتوقع تدشينها العام القادم بمحرك V12، كما قد تتوفر بمحركات V8 مماثلة لإس كلاس القياسية.

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