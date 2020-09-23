تيسلا ستطرح سيارة كهربائية جديدة بـ 94,000 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أكد إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتيسلا، على تخطيطه لإنتاج سيارة كهربائية بـ 25,000 دولار فحسب، ما يعادل 94,000 ريال.

وتنوي تيسلا استخدام نوع جديد من البطاريات الكهربائية الجديدة التي ستؤدي لانخفاض تكلفة إنتاجهم بحوالي النصف.. كما صرح ماسك أن السيارة ستكون “ذاتية بالكامل”.

وقد أصدر ماسك تصريحات مشابهة باقتراب تطوير تقنية القيادة الذاتية بالكامل على مدار الأعوام الماضية بدون نتائج ملموسة حتى الآن.. وبالعودة للسيارة القادمة، فقد صرح أنها ستصل للأسواق خلال 3 أعوام.

وتأمل تيسلا برفع الإنتاجية السنوية إلى 20 مليون سيارة سنوياً في المستقبل البعيد، ولكن يشكك المحللون في هذا الرقم مع الأخذ في الاعتبار أن إنتاجية جميع السيارات حول العالم في 2019 وصلت إلى 92 مليون سيارة، ومن الصعب تخيل صنع تيسلا لحوالي ربع الإنتاجية العالمية وحدها.

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