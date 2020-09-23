أسرع 10 شاحنات طرحت خلال 2020.. الصدارة لـ"فورد" و"نيسان"

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الشاحنات، من مختلف الماركات البارزة، والتي تمتع البعض منها بقدرة تسارع أعلى من غيرها.

وقدم موقع "هوت كارز"، قائمة بأسرع 10 شاحنات من التي طرحت خلال عام 2020، من ضمنها شاحنات تابعة لماركات مثل فورد ورام وتويوتا.

وبدأ الموقع بشاحنة تويوتا "تاكوما"، التي طرحت بمحرك قوي، يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.7 ثانية، فئة V6، وتصل سرعته القصوى لـ109 أميال في الساعة.



ومن فورد جاءت ضمن القائمة شاحنة فورد "رينجر" بنسختها الأحدث لعام 2020، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 270 حصانا، بسعة 2.3 لتر، تصل سرعته القصوى لـ110 أميال في الساعة، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.5 ثانية.

ومن فورد أيضا جاءت ضمن القائمة شاحنة Super Duty F-250 بنسختها الأحدث للعام الجاري، وطرحت بمحرك فئة V8 بقوة تصل لـ475 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.5 ثانية.

ومن ماركة نيسان اليابانية، جاء ضمن القائمة، شاحنة "فرونتير" لعام 2020، التي طرحت بمحرك فئة V6 بسعة 3.8 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.5 ثانية، وينتج المحرك قوة 310 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ125 ميلا في الساعة.

ومن ماركة تويوتا، جاءت شاحنة "توندرا" بنسختها الأحدث للعام الجاري، والتي طرحت بمحرك فئة V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 381 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.4 ثانية.

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ومن بعدها جاءت ضمن القائمة النسخة الأحدث من شاحنة نيسان تايتان، العاملة بمحرك V8 ينتج قوة 400 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ110 أميال في الساعة، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.3 ثانية.

بعدها جاء ضمن القائمة من ماركة هوندا، شاحنة Ridgeline العاملة بمحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 280 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.2 ثانية.

ومن ماركة دودج، جاءت بعدها ضمن القائمة شاحنة Ram 2500، العاملة بمحرك فئة V8 بسعة 6.4 لتر ينتج قوة تصل لـ410 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.2 ثانية.

ثم ضمت قائمة موقع "هوت كارز"، شاحنة فورد F-150 Raptor SuperCab، التي طرحت بمحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 450 حصانا وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.5 ثانية.





وبختام القائمة، جاءت شاحنة شيفروليه Silverado 1500، العاملة بمحرك V6 ينتج قوة 420 حصانا، وتتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.



