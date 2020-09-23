فورد إكسبلورر 2020.. مواصفات السيارة الأرحب في فئتها

شهدت سوق السيارات منافسة شرسة بين السيارات التي طرحت من مختلف الفئات ضمن فئة SUV العائلية، وذلك بفضل موديلات مميزة طرحت ضمن هذه الفئة على مدار العام كان من أبرزها طراز فورد إكسبلورر.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات المضافة له، ومساحته الداخلية وأيضا التكلفة الرسمية التي يطرح بها.

الجديد بنسخة 2020

وقال الموقع إن نسخة 2020 من طراز فورد إكسبلورر تعتبر جديدة كليا بكل مواصفاتها مقارنة بما كانت عليه النسخ السابقة من الطراز.





الأسعار

ويتوفر الطراز للبيع في الأسواق بـ 6 فئات مختلفة، الافتتاحية بسعر 34,010 ألف دولار، تليها XLT بسعر 38,170 ألف دولار، ثم فئة Limited بسعر 49,625 ألف دولار، وفئة Limited hybrid الهجينة بسعر 53,475 ألف دولار، ومن بعدها فئة ST بسعر 55,985 ألف دولار، وأعلى فئة هي "بلاتينيوم" بسعر 59,495 ألف دولار.

المحرك

يعمل طراز إكسبلورر 2020 بمحرك بقوة 300 حصان وسعة 2.3 لتر لفئاته الافتتاحية، وتحظى فئاته الأعلى بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، ينتج قو 365 حصان.

كما تتوفر فئات من الطراز تعمل بمحرك تصل قوته لـ 400 حصان مع عزم دوران 415 لفة/قدم.





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استهلاك الوقود

الفئات العاملة بمحرك سعة 2.3 لتر تستهلك جالون لكل 21 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 28 ميلا على الطريق السريع، وجالون لكل 24 ميلا ما بين الطريقين معا.

والفئات العاملة من الطراز بمحرك ذو سعة 3.0 لتر تستهلك جالون لكل 18 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 24 ميلا على الطريق السريع، وجالون لكل 20 ميلل ما بين الطريقين.

المساحة الداخلية

يتميز طراز فورد إكسبلورر بنسخته لعام 2020، كونه من الموديلات التي توفرت من الداخل بمساحة تكفي لـ 7 ركاب، ومساحة امتداد للقدم بالمقاعد الأمامية تصل لـ 43.0 بوصة، وعليا للرأس تصل لـ 40.7 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تصل مساحة الامتداد للأسفل للأقدام لـ 39.0 بوصة، وتصل للأعلى لـ 40.5 بوصة.

التقنيات

يحظى الطراز بنظام معلوماتي مميز يشمل شاشة بقياس يتراوح بين 8 بوصات، و 10.1 بوصة، يدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت.

بالإضافة لنظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة من ماركة سماعات B&O الفاخرة.





الأمن والحماية

اختتم الطراز عرضه لمواصفات طراز إكسبلورر، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق به، وتشمل نظام الركن الذاتي في حالات الطوارئ، والتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، وأيضا نظام رصد الحركة خلف السيارة ونظام الحفاظ على المسار.