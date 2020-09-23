سحر الكشافات الأمامية.. 10 سيارات أيقونية "العيون"

يدين صناع السيارات بالفضل لبعض الطرازات الكلاسيكية التي كانت وراء ظهور مجموعة من الكشافات الأمامية ذات التصميمات المميزة، والتي أصبحت علامة بارزة في تاريخ الصناعة بعد ذلك، وألهمت بعدها عديد الشركات لطرح موديلات بتصميمات مشابهة.

وقدم موقع "اوتو كلاسيك" المختص بأخبار السيارات الكلاسيكية قائمة بأبرز الموديلات الكلاسيكية التي طرحت بتصميمات بارزة للكشافات الأمامية كانت فريدة في نوعها.

وبدأت القائمة، بطراز "أكيورا إنتيجرا"، التابع لشركة هوندا اليابانية، والذي طرح بتصميم استثنائي للكشافات الأمامية شكل طفرة في سوق السيارات خلال فترة التسعينيات.

ومن بعده، جاء طراز رولز رويس الكلاسيكي Silver Shadow، الذي طرح بتصميم مميز كان الأول من نوعه للكشافات الأمامية، وحذا حذوه بعد ذلك ماركات مثل بي إم دبليو التي قدمت موديلات بكشافات أمامية ذات تصميم مشابه.

ثم الطراز التي طرحته بي إم دبليو بتصميم كشافات أمامية مشابهة لطراز رولز رويس، هو طراز الفئة الخامسة والنسخ التي طرحت منه تحديدا في عام 1995 و 1996.

ومن الموديلات التي طرحت بتصميم غير تقليدي للكشافات الأمامية واختارها الموقع ضمن قائمته، نسخة عام 1990 من طراز ميتسوبيشي 3000GT.

ومن الموديلات الايقونية في تصميم كشافاتها الأمامية عبر تاريخ صناعة السيارات، طراز بونتياك GTO الذي طرح في فترة الستنينيات، وكان من أبرز موديلات القوة الأمريكية على الإطلاق.

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وجاء ضمن قائمة "اوتو كلاسيك" أيضا النسخ الكلاسيكية الأولى من طراز شيفروليه كورفيت Chevrolet Corvette، التي مثلت الجيل الأول من هذا الطراز، وطرحت بتصميم مميز للكشافات الأمامية.

وفي حقبة الثمانينيات، شهدت صناعة السيارات ظهور الموديلات ذات الكشافات الأمامية المخفية، التي تظهر للأعلى بشكل اوتوماتيكي، وكان من أبرزها طراز Testarossa من ماركة فيراري الإيطالية.

ومن ماركة ألفا روميو، جاء ضمن القائمة، النسخ التسعينية التي طرحت من مودلات GTV و سابيدر المميزة، بكشافات أمامية أيقونية في تصميمها.

ومن ماركة فورد، جاء ضمن قائمة "أوتو كلاسيك"، نسختي عام 1978 و 1979، من طراز كابري، ذات التصميم المميز لكشافاتها الأمامية.

ومن حقبة السبعينيات جاء طراز أوبل مانتا المميز، الذي قدمته الشركة الألمانية بتصميم خاص لكشافاته الأمامية، عبر الجيل الأول منه.



