رنج روفر فيلار 2021 تكشف نفسها رسمياً بمحركات وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لاندروفر عن رنج روفر فيلار 2021 بتقنيات إضافية وخيارات جديدة للمحركات.. ولنبدأ بمواصفات الأداء على الفور، حيث حصلت فيلار على محرك هجين جديد يجمع بين محرك 4 سلندر 2.0 لتر ومحرك كهربائي 105 كيلووراط\س بقوة إجمالية 398 حصان وعزم دوران 640 نيوتن متر.

الفئة الهجينة الجديدة تتسارع إلى 96 كلم\س في 5.1 ثانية، مع مدى كهربائي صافي 53 كيلومتر وإمكانية شحن 80% من البطارية الكهربائية خلال نصف ساعة عبر الشواحن السريعة.

ونستمر مع باقي مجال المحركات، والذي يشمل الجيل الأحدث من محركات Ingenium للاندروفر سعة 3 لتر بـ 6 سلندر، والتي تشمل محرك بقوة 296 حصان وعزم 650 نيوتن متر، وآخر بقوة 394 حصان وعزم 550 نيوتن متر، بتقنية هايبرد خفيفة.

كما حصلت فيلار 2021 على أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لشركة لاندروفر لتسهيل التعامل مع وظائف السيارة والتكامل مع الجوال وغيرها من خدمات الترفيه والراحة.

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