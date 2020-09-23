هيونداي سوناتا N Line 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سوناتا N Line موديل 2021 بدون الإفصاح عن تفاصيلها التقنية ومواصفات الأداء للوقت الحالي، وقد حصلت السيارة على تصميم خارجي أكثر جراءة بكثير من فئات سوناتا الأخرى.

وتشمل التغييرات الخارحية مصد أمامي جديد وشبك أمامي أكثر شراسة وجنوط 19 إنش سوداء وفضية جديدة ونظام عادم رباعي.

في الداخل حصلت السيارة على مقاعد رياضية وتخييط أحمر أنيق وزخرفات كروم داكنة ونظام سمعي Bose وعدد من وضعيات القيادة المختلفة التي يمكن تفعيلها عبر نظام المعلومات الترفيهية.

وبينما لم تكشف هيونداي عن مواصفات الأداء، من المتوقع انطلاقها بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 421 نيوتن متر، مع ناقل مزدوج 8 سرعات ونظام دفع أمامي.

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