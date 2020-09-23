- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سوناتا N Line موديل 2021 بدون الإفصاح عن تفاصيلها التقنية ومواصفات الأداء للوقت الحالي، وقد حصلت السيارة على تصميم خارجي أكثر جراءة بكثير من فئات سوناتا الأخرى.
وتشمل التغييرات الخارحية مصد أمامي جديد وشبك أمامي أكثر شراسة وجنوط 19 إنش سوداء وفضية جديدة ونظام عادم رباعي.
في الداخل حصلت السيارة على مقاعد رياضية وتخييط أحمر أنيق وزخرفات كروم داكنة ونظام سمعي Bose وعدد من وضعيات القيادة المختلفة التي يمكن تفعيلها عبر نظام المعلومات الترفيهية.
وبينما لم تكشف هيونداي عن مواصفات الأداء، من المتوقع انطلاقها بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 421 نيوتن متر، مع ناقل مزدوج 8 سرعات ونظام دفع أمامي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيونداي سوناتا N Line 2021 تكشف نفسها رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.