أسرع 10 سيارات طرحتها جنرال موتورز

تضم جنرال موتورز تحت قيادتها مجموعة من أبرز العلامات التجارية لصناعة السيارات في العالم، والتي قدمت بدورها باقة من أسرع السيارات في مختلف الفئات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأسرع السيارات الرياضية التي طرحتها شركات تابعة لمجموعة جنرال موتورز.

وبدأت القائمة بطراز شيفروليه كورفيت 427، الذي يعمل بمحرك تصل سرعته القصوى إلى 191 ميلا في الساعة، بسعة 7 لترات، ينتج قوة 505 أحصنة.

ومن بعده بالقائمة، جاء طراز آخر تابع لكورفيت، هو GT1 Championship Edition، الذي طرحته شيفروليه بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 197 ميلا في الساعة، فئة V8 ينتج قوة 436 حصانا، بسعة 6.2 لتر.

وضمن فئة كورفيت أيضا جاء ضمن القائمة، طراز C6 Z06 Carbon Edition، الذي طرحته شيفروليه بمحرك V8 سعة 7 لترات لينتج قوة 505 أحصنة ويتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 198 ميلا في الساعة.

بعد ذلك جاء ضمن القائمة طراز كمارو ZL1 نسخة عام 2017، الذي طرحته شيفروليه بمحرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 650 حصانا، وعزم دوران 650 لفة/قدم، وتصل سرعته القصوى لـ 198 ميلا في الساعة.

ومن ماركة كاديلاك جاء ضمن القائمة موديل CTS-V العامل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 640 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.

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ومن كاديلاك أيضا جاء ضمن القائمة، طراز CT6-V Blackwing، الذي طرح لعام 2019، بمحرك ينتج قوة 550 حصانا، وعزم دوران 640 لفة/قدم، ةتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.

وضمت القائمة، طراز شيفروليه Hennessey Chevrolet Camaro HPE700، نسخة عام 2010 التي طرحت بمحرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر، تصل سرعته القصوى لـ 201 ميل في الساعة، وينتج قوة 700 حصان.

وأيضا طراز شيفروليه كمارو SLP ZL1 الذي طرح عام 2011، بمحرك قوي تصل سرعته القصوى لـ 205 أميال في الساعة، وتوفر من هذا الطراز للبيع عدد محدود من النسخ بإجمالي 69 سيارة فقط.

من بعده، جاء طراز شيفروليه كورفيت ZR1 الذي طرح لعام 2019، بمحرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 755 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 214 ميل في الساعة.

أما أسرع سيارة طرحتها شركة تابعة لجنرال موتوز، فهي طراز كمارو ZL1 1LE نسخة عام 2019، التي طرحت بمحرك سعة 6.2 لتر، ينتج قوة 650 حصانا، تصل سرعته القصوى لـ 220 ميلا في الساعة، ويعمل بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.4 ثانية.



