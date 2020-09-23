“تقرير” رولزرويس ستصنع سيارة كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – ربما يكون سبب تأخر رولزرويس في إطلاق سيارتها الكهربائية بالكامل هو ارتفاع سعر سياراتها فائقة الفخامة، إلا أن تقرير جديد كشف أن أول سيارة كهربائية بالكامل من صانعة السيارات الفاخرة البريطانية قيد التطوير بالفعل، في حين لا توجد خطط لبناء سيارات هجينة، فيبدو أن رولزرويس ستكون إما كهربائية بالكامل أو بمحرك احتراق داخلي فقط.

يُذكر أن مسؤولي رولز رويس ألمحوا للطراز الكهربائي بالكامل بالفعل، والجدير بالذكر أن الصانع البريطاني كشف عن سيارة اختبارية كهربائية بالكامل منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

كما أكد المسؤولون في العديد من المناسبات أن الكهرباء هي المستقبل، مع تأكيدات على تجنبهم لتطوير سيارات هجينة، في حين يزعم المسؤولون التنفيذيون في رولزرويس أن عملائهم لا يطلبون السيارات الكهربائية أيضاً، لكن تخطيط المدن للتخلص من الانبعاثات في المستقبل القريب سيُجبر الشركة على اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

تعتقد صانعة السيارات الفاخرة أن السيارات الكهربائية ليست مناسبة لنمط حياة عملائها، حيث تقول أن مطالبة مالكي السيارات بإخراج كابل الشحن من السيارة وتوصيله لا يتناسب بشكل جيد مع ما ترغب الشركة في تقديمه.

في الختام، لا نعرف بالضبط موعد وصول رولزرويس الكهربائية بالكامل الأولى، لكن يُعتقد أنها ستكون في وقت ما من العقد الجاري، وستحل محل داون أو رايث في تشكيلة الشركة.

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