كيا سورينتو 2021 المواصفات الأمريكية تنطلق بنسخة هايبرد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسمياً عن سورينتو 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية على أن تبدأ مبيعاتها هناك في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار في وقت لاحق.

تحصل سورينتو الجديدة على منصة الشركة الجديدة كلياً من الجيل الثالث N3، والتي تتميز بأنها أخف وزناً وأقوى وأكثر مرونة من المنصات السابقة، في حين تم تقليل وزن الهيكل بنسبة 5.6% وخفض الوزن الإجمالي بنسبة 3.1% أو 53.9 كجم.

من ناحية التصميم، فقد حصلت الـ SUV الجديدة على أحدث تصميم شبك أنف النمر المُميز للعلامة التجارية، مع مصابيح ليد أمامية ومصابيح نهارية ليد اختيارية، مع ست تصميمات مختلفة للجنوط تتراوح من 17 إلى 20 بوصة.

ما هي المحركات المتوفرة لنسخة الولايات المتحدة؟

ستتوفر السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة خيارات من المحركات كالتالي:

محرك 2.5 لتر GDI بأربعة أسطوانات بقوة 191 حصان و247 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن طلبه إما بنظام دفع أمامي او كلي.

محرك 2.5 لتر توربو GDI بأربعة أسطوانات بقوة 281 حصان و422 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة مزدوج القابض بثمان سرعات، ويُمكن طلبه أيضاً بنظام دفع أمامي وكلي.

محرك 1.6 لتر توربو GDI مع محرك كهربائي بقدرة 44 كيلووات، يولدان قوة إجمالية قدرها 227 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع نظام دفع أمامي.

محرك 1.6 لتر توربو GDI بأربعة أسطوانات هجين مع محرك كهربائي بقدرة 66.9 كيلووات، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 261 حصان، مع ناقل حركة بست سرعات، وحزمة بطارية 13.8 كيلووات/س توفر ما يصل إلى 48 كم من النطاق الكهربائي النقي، مع نظام دفع كلي قياسي، وسيتوفر هذا المحرك لموديل عام 2022.

فئات كيا سورينتو 2021 في الولايات المتحدة

ستتوفر كيا سورينتو الجديدة بفئات LX وS وEX وSX وSX بريستيج، مع فئة X-Line SX-Prestige AWD الأعلى في تشكيلة الطراز مع مزايا قياسية عديدة مثل مصدات حصرية وجنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة ورف سقف وغيرهم.

في الداخل، ستكون سورينتو الجديدة مليئة بالتقنيات، حيث ستحصل على لوحة أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لرؤية النقاط العمياء، وثمان منافذ شحن يو اس بي، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 8 أو 10.25 بوصة، ويُمكن الحصول على نظام صوتي بوز بريميوم بـ 12 مكبر صوت، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى 16 نظام متقدم لمساعدة السائق بشكل قياسي أو اختياري، بما في ذلك التحذير من الاصطدام الأمامي، ومساعدة القيادة على الطرق السريعة وغيرهم.

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