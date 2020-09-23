كيا الجبر تطلق العرض المميز لاقتناء سياراتها مقابل 90 ريالاً فقط

الخليج ٣٦٥ نت – واكبت شركة الجبر التجارية؛ “وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة” الاحتفالات الكبيرة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية التي نعيشها تحت شعار “همة حتى القمة”، بإطلاق عرض مميز لاقتناء سياراتها الرائعة احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة، حيث سيكون في متناول الجميع اقتناء سيارات كيا مقابل دفعة أولى 90 ريالاً فقط، ولا يتوقف عرض كيا الجبر عند ذلك بل سوف يكون بمقدور من يقتني سيارة من فئات كيا المتعددة خلال فترة الحملة الاحتفالية باليوم الوطني من 20 – 30 سبتمبر 2020م سداد القسط الأول بعد 90 يوماً من استلام السيارة.

وبهذه المناسبة بارك المدير التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية السيد وائل بغدادي للوطن قيادة وشعباً هذه الذكرى السعيدة التي تعود كل عام لتذكّرنا بما بناه الملك المؤسس – رحمه الله – في توحيد هذه البلاد الشاسعة، وما نعايشه من رخاء وازدهار، وحافظ عليه من بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – والرجال المخلصين، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وفي شركة الجبر التجارية أردنا أن نشارك أبناء الوطن هذه الفرحة العارمة عبر تقديم عرض يجعل الرغبة في تملك إحدى سيارات كيا المتميزة أمراً أكثر سهولة، فتم تقديم عرض الـ 90 بهذه الصورة، إلى جانب الخدمات الأخرى التي نحرص على تقديمها لعملائنا في معارضنا أو ما بعد البيع والتي نوليها أكبر الاهتمام؛ لأننا دائماً نتطلع للعلاقة القوية والممتدة مع العملاء والحفاظ على ثقتهم.

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ورحب السيد وائل بغدادي بكافة الزوار في معارض شركة الجبر التجارية المنتشرة في مناطق المملكة، سواء للاستفادة من هذا العرض أو التعرف على جديدنا، مؤكداً بأن فريق الشركة سوف يكونون سعداء بخدمتهم والإجابة على استفساراتهم، وتطلعاتهم حول سيارات كيا موتورز، وكل عام الوطن بخير.