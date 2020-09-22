انفجار رام بيك أب أثناء محاولة رفع قوتها إلى 3000 حصان “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – البعض حول العالم مهووس بالتعديلات المكثفة للسيارات لرفع قوتها لمستويات غير طبيعية، وآخر مثال على ذلك هي هذه الرام بيك أب بمحرك Cummings ديزل الأيقوني.

صاحب البيك أب قرر تجربة الوصول بها إلى 3000 حصان في حدث حضره الكثيرون على آلة الـ Dyno المعروفة بقياس قوة الأحصنة، بنتائج وخيمة.

وقد صرح صاحبها أنه تمكن من الوصول إلى 2,920 حصان في السابق ولكنه لم يرض بذلك ورغب في تجاوز حاجز الـ 3000 حصان، ولكن في هذه التجربة وقبل وصول الشاحنة للحاجز المطلوب، انفجرت بعنف مع هروب صاحبها بالكاد قبل ثوانٍ من ابتلاع الحريق له.. ولم يصب أحد بأذى نتاج الحادث بأعجوبة.

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