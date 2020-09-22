أسعارها تبدأ من مليون و274 ألف جنيه.. مرسيدس تكشف عن سيارة فان كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني

تستعد عملاق صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس بنز، سيارتها الفان EQV الكهربائية في الأسواق خلال فصل الخريف القادم.

ووفقاً لـ"مرسيدس"، فإن سعر السيارة الجديدة سوف يبدأ من 69 ألف يورو، أي مايعادل نحو مليون و274 ألف جنيه

وقالت الشركة الألمانية، عبر بيان لها إن سيارتها الجديدة تجمع بين الراحة المعهودة

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لموديلات الفئة V مع مقصورة داخلية تتميز بالمرونة والعديد من خيارات التجهيز.

وزودت السيارة الجديدة بمحرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة تتيح بلوغ مدى سير يصل إلى 418 كلم في أحسن الحالات. وتنطلق السيارة بسرعة

قصوى 140 كلم/س أو 160 كلم/س بشكل اختياري.

وتم تصميم البطارية في قاع السيارة، وهو ما يضمن خفض مركز الثقل لتعامل أفضل مع المنعطفات وخلق مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية مع الحفاظ على مساحة التحميل.

وتحصل السيارة الجديدة على خدمات نظام الاستعمال MBUX مدعوما بشاشات لمسية كبيرة وبرنامج EQ لتخطيط المسار والبحث عن محطات الشحن، والذي يستغرق حوالي 45 دقيقة للوصول إلى 80% في أحسن الظروف.