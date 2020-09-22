تجهيزات جديدة لفيات تيبو "هاي لاين" السيدان.. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة داينامكس، وكيل سيارات فيات في مصر، عن إضافة مزيد من المزايا لطرازات فيات تيبو في السوق المحلي المصري، حيث أعلنت الشركة عن توافر النسخة الـ"هاي لاين"، من "تيبو" حالياً في مصر كموديل 2021 بمزايا إضافية تشمل: شاشة 7 بوصة جديدة، وإضاءة زينون أمامية.

وتقدم "تيبو سيدان" موديل 2021 في 4 فئات "مانيوال وأتوماتيك"، وبالنسبة للفئة

الأعلى من السيارة فقد حملت التجهيزات التالية التي تشمل وسائد هوائية للمقاعد الامامية والجانبية، وفرامل ABS وEBD وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وحساسات ركن خلفية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات مع مصابيح ضباب خلفية وأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة تم استبدالها بالشاشة الجديدة 7 بوصة، وبلوتوث ومخرج AUX ، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

كما زودت بعجلات 17 بوصة، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومرايا قابلة للطي كهربائياً، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الامامية، وتكييف أوتوماتيك، ولمسات من الكروم، ومسند يد خلفي. وقدمت السيارة في وقت سابق بسعر 287.900 ألف جنيه لهذه الفئة الرابعة من الطرازات السيدان فيما أعلنت الشركة أن السيارة بالتجهيزات الجديدة تأتي بسعر 294.900 ألف جنيه بفارق 7000 جنيه .