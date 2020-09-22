عرض مميز وحصري على سيارة جيتور X70 الجديدة بمناسبة اليوم الوطني

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات بمناسبة اليوم الوطني المجيد على سيارة جيتور X70 الجديدة.. المملكة تُعطيك، وجيتور تُهديك. تفاصيل العرض: استرجاع 3,000 ريال نقدي عند شرائك سيارة جيتور X70 الجديدة.. وبدون أي شروط. مزايا العرض: صيانة دورية مجانية 3 سنوات أو 60 ألف كم

ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم

مساعدة على الطريق 5 سنوات (كيلومترات مفتوحة) يسري العرض حتى آخر شهر سبتمبر أو نفاذ الكمية.. تُطبق الشروط والأحكام. Advertisements صورة العرض:

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