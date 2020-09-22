عرض اليوم الوطني من كيا الجبر على صيانة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجبر للسيارات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 على جميع موديلات كيا، احتفل معنا .. 30% خصم على جميع قطع الغيار. الشروط والأحكام: يسري العرض على جميع موديلات كيا في جميع مراكز بيع قطع الغيار.

يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2020.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض: Advertisements

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