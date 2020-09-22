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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هوندا اكورد بعد تخفيض سعرها تسيطر على السوق.. "تعرف على السعر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافقت شركة النيل الهندسية ، التابعة للفطيم للسيارات ، الوكيل الحصري لعلامة هوندا اليابانية في مصر ، على تخفيض أسعار أيقونة أكورد 2020 سيدان متوسطة الحجم.
هوندا اكورد
وانخفضت أسعار هوندا أكورد بحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي بمقدار 45 ألف جنيه ليصل سعرها الجديد إلى 669 ألف جنيه مقابل 714 ألف جنيه قبل التخفيض.
تعتمد السيارة على رافعات محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 188 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ، سرعتها القصوى 190 كم / ساعة ، ومتوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر ، وهي يتسارع من الثبات إلى 100 كم في 7.5 ثانية.
السيارة الجديدة التي يتم تجميعها في مصانع هوندا بالولايات المتحدة الأمريكية ، لديها أنظمة أمان متعددة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، وستائر جانبية أمامية وخلفية ، ومكابح مانعة للانغلاق ABS ، ونظام EBD لتوزيع الفرامل الإلكترونية وفرامل الطوارئ EBA ، والتحكم في السرعة.
بالإعلان عن تراجع أسعارها ، ستدخل هوندا أكورد 2020 ، بحسب توقعات “الخبراء” ، في مواجهة قوية لـ 5 سيارات تنتمي إلى فئة السيدان ، خاصة تلك التي تنتمي إلى نفس الشريحة السعرية التي تتواجد فيها وهي تمثل في السيارات التالية:
بي إم دبليو i418
تمتاز السيارة بعدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي والستائر الجانبية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP ومثبت للسرعة.
وتقدم بي إم دبليو i418 موديل 2020 بفئة واحدة بسعر رسمي 750 ألف جنيه.
مرسيدس C180
تزخر السيارة بباقة متنوعة من مواصفات الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ونظام رصد النقاط العمياء ومثبت للسرعة.
وتتوفر مرسيدس C180 السيدان الفاخرة موديل 2020 بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 715.000 جنيه للفئة الأولى، و 750.000 جنيه للفئة الثانية.
ألفا روميو جوليا
تتوفر “جوليا” موديل 2020 فى مصر بخمس فئات مختلفة التجهيزات بسعر يبدأ من 635,000 جنيه للفئة الأولى، و 695,000 جنيه للفئة الثانية، و 770,000 جنيه للفئة الثالثة، وهما المنافسين الأقرب لـ هوندا أكورد.
BMW 218i
BMW 218i جران كوبيه مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف بنسخة M الرياضية، مصابيح أمامية ومصابيح ضباب من الـ LED، نظام التحكم في مسافة الركن الأمامى والخلفى، كاميرا للرؤية الخلفية، سقف زجاجى بانوراما مزود بطبقة للحماية من أشعة الشمس.
أما عن مواصفات الأمان والسلامة في BMW 218i فجاءت فى مقدمتها EDLC ونظام التحكم الديناميكي بالثبات DSC، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التحكم الديناميكى بالجر DTC، ونظام التحكم فى انزلاق العجلات ARB.
وتقدم الباڤارية السيارة بسعر 648.000 جنيه مع ضمان شامل لمدة عامين بدون حد أقصى للكيلو مترات.
سكودا سوبيرب
تقدم سكودا سوبيرب فى السوق المحلي بـ 5 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 495.000 جنيه للفئة الأولى، و565.000 جنيه للفئة الثانية، و 630.000 جنيه للفئة الثالثة، و 725.000 جنيه للفئة الرابعة، و 775.000 جنيه للفئة الخامسة والأعلى تجيهزًا.
هوندا اكورد بعد تخفيض سعرها تسيطر على السوق.. "تعرف على السعر"