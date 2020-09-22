هوندا اكورد بعد تخفيض سعرها تسيطر على السوق.. "تعرف على السعر"

وافقت شركة النيل الهندسية ، التابعة للفطيم للسيارات ، الوكيل الحصري لعلامة هوندا اليابانية في مصر ، على تخفيض أسعار أيقونة أكورد 2020 سيدان متوسطة الحجم.

هوندا اكورد

وانخفضت أسعار هوندا أكورد بحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي بمقدار 45 ألف جنيه ليصل سعرها الجديد إلى 669 ألف جنيه مقابل 714 ألف جنيه قبل التخفيض.

تعتمد السيارة على رافعات محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 188 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ، سرعتها القصوى 190 كم / ساعة ، ومتوسط ​​استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر ، وهي يتسارع من الثبات إلى 100 كم في 7.5 ثانية.

السيارة الجديدة التي يتم تجميعها في مصانع هوندا بالولايات المتحدة الأمريكية ، لديها أنظمة أمان متعددة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، وستائر جانبية أمامية وخلفية ، ومكابح مانعة للانغلاق ABS ، ونظام EBD لتوزيع الفرامل الإلكترونية وفرامل الطوارئ EBA ، والتحكم في السرعة.

بالإعلان عن تراجع أسعارها ، ستدخل هوندا أكورد 2020 ، بحسب توقعات “الخبراء” ، في مواجهة قوية لـ 5 سيارات تنتمي إلى فئة السيدان ، خاصة تلك التي تنتمي إلى نفس الشريحة السعرية التي تتواجد فيها وهي تمثل في السيارات التالية:

بي إم دبليو i418